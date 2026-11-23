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Anglia, Irlanda e Veriut, Skocia dhe Uellsi do të organizojnë së bashku Kupën e Botës për Femra në vitin 2035, ka konfirmuar FIFA.
Vendimi u mor në një mbledhje të posaçme të Kongresit të FIFA-së, ku kandidatura e përbashkët e katër vendeve ishte e vetmja në garë, shkruan BBC.
Në këtë turne pritet të marrin pjesë 48 kombëtare, të cilat do të zhvillojnë gjithsej 104 ndeshje gjatë 39 ditëve të garës.
Për organizimin e kampionatit janë propozuar 19 stadiume, prej të cilave 14 në Angli, dy në Skoci, dy në Uells dhe një në Irlandën e Veriut, transmeton Klankosova.tv.
Ky do të jetë Botërori i parë i futbollit që organizohet në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 1966, kur Anglia ishte nikoqire e Kampionatit Botëror për meshkuj.
Ndërkohë, FIFA ka miratuar edhe kandidaturën e përbashkët të Meksikës, Shteteve të Bashkuara, Kosta Rikës dhe Xhamajkës për organizimin e Botërorit për Femra 2031.
Në raportin e saj vlerësues, FIFA i ka dhënë kandidaturës së Mbretërisë së Bashkuar 4.3 nga pesë pikët e mundshme. Megjithatë, disa çështje që lidhen me tatimet, sigurinë dhe rendin publik mbeten për t'u zgjidhur para organizimit të turneut./Klankosova.tv.