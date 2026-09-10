Lajmet e fundit
Mbrëmja e së mërkurës, pati në program ndeshje të jashtëzakonshme ku janë realizuar hiç më pak se 25 gola në 6 ndeshje.
Më së shumti gola pati në lojët Paris Saint Germain - Slovan Bratislava 6:1 si dhe Barcelona-Feyenoord 5:1.
Ndërkaq sonte, do të luhen edhe 6 përballje tjera të cilat pritet të jenë goxha interesante.
Orari:
18:45
Fenerbahçe-AS Roma;
PSV - Shahktar;
21:00
Bayern Munchen - Bodo Glimt;
Como - Leipzig;
Manchester United- Sabah dhe
Slavia Prague - Lens.
Të gjitha ndeshjet transmetohen direkt në platformën kryesore televizive në Kosovë, Artmotion.