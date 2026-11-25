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Ndeshjet e sotme sjellin përballje shumë interesante, me skuadra të mëdha evropiane që synojnë fitore të rëndësishme.
Tetë nga nëntë ndeshjet që luhen sonte, transmetohen ekskluzivisht në ArtMotion.
18:45 – Sabah FC – Barcelona
Barcelona udhëton në Baku për t’u përballur me Sabah FC, me synimin për të regjistruar fitoren e katërt në këtë fazë të garave. Katalunasit janë në vendin e gjashtë me 9 pikë, ndërsa vendasit kanë vetëm 3 pikë.
18:45 – Slavia Prague – Villarreal
Përballje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat, të cilat kanë nevojë urgjente për pikë. Slavia është në vendin e 34-t me vetëm një pikë, ndërsa Villarreal renditet i 28-ti me 3 pikë.
21:00 – Atletico Madrid – Viking
Atletico Madridi nuk ka hapësirë për gabime dhe kërkon fitoren për t’u afruar me zonën e kualifikimit. Spanjollët kanë 4 pikë, po aq sa Vikingu, që synon të befasojë në Madrid.
21:00 – Club Brugge – Liverpool
Liverpooli kërkon të rikthehet te fitorja pas humbjes nga Fenerbahçe në xhiron e kaluar. Skuadra angleze ka 9 pikë dhe renditet e teta, ndërsa Club Brugge është një pozitë më poshtë, gjithashtu me 9 pikë.
21:00 – Inter – Stuttgart
Një duel interesant mes dy skuadrave që synojnë të afrohen me tetëshen e parë. Interi ka 6 pikë dhe renditet i 17-ti, ndërsa Stuttgarti është i 15-ti me 7 pikë.
21:00 – Lille – Bayern Munich
Bayern Munichu synon ta vazhdojë serinë pozitive dhe të marrë një tjetër fitore në Evropë. Gjermanët kanë 8 pikë dhe renditen në vendin e 13-të, ndërsa Lille është në krizë, me vetëm një pikë pas katër ndeshjeve.
21:00 – PSG – Roma
Një nga përballjet më të mëdha të mbrëmjes. Kampioni francez është lider me 12 pikë të plota dhe kërkon fitoren e pestë radhazi, ndërsa Roma, me vetëm 4 pikë, ka nevojë të madhe për rezultat pozitiv.
21:00 – Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
Përballje mes dy skuadrave që kërkojnë të afrohen me zonën e play-offit. Fenerbahçe ka 5 pikë dhe renditet e 19-ta, ndërsa Shakhtari është i 22-ti me 4 pikë.
21:00 – Sporting CP – Manchester United
Një tjetër superndeshje e mbrëmjes, ku Sporting synon ta shfrytëzojë faktorin vendas dhe formën katastrofale të anglezëve për të vazhduar garën drejt tetëshes së parë. Portugezët kanë 9 pikë, ndërsa Manchester Unitedi renditet i 18-ti me 6.