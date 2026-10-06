Lajmet e fundit
Mbrëmjen e sotme, Qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhje elektronike, në të cilën ka miratuar disa vendime.
Vendimet janë si vijon:
Miratuar Programin e Projektligjeve të Qeverisë për vitet 2026 – 2028.
Miratuar Projektligjin për Regjistrimin e Bujqësisë. Ky projektligj rregullon organizimin dhe zbatimin e Regjistrimit të Bujqësisë në territorin e Republikës së Kosovës, duke përcaktuar autoritetin kompetent, organet dhe strukturat e përfshira, procedurat dhe metodologjinë për mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, mbrojtjen dhe publikimin e të dhënave statistikore.
Miratuar vendimin për themelimin e Komisionit Qendror për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në të mirat materiale nga ndikimi i fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.
Miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për përzgjedhjen e tre kandidatëve për anëtarë të jashtëm të Bordit të Pavarur për Masat e Përkohshme për Produktet Themelore në Raste të Veçanta të Destabilizimit të Tregut.
Miratuar Koncept-dokumentin për Fushën e Akreditimit. Dokumenti kontribuon në zhvillimin e infrastrukturës së cilësisë (standardizim, metrologji, akreditim dhe vlerësim të konformitetit), e cila paraqet një element kyç për funksionimin e tregut të brendshëm, rritjen e besueshmërisë së produkteve dhe lehtësimin e qasjes në tregjet ndërkombëtare. Po ashtu, dokumenti është në linjë me obligimet që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian, përkatësisht përafrimin me acquis të Bashkimit Evropian në fushën e akreditimit, në kuadër të kapitullit për lëvizjen e lirë të mallrave.
Miratuar vendimin për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit nënprogrami “Projektet e Bashkëfinancimit me Kuvendet Komunale” nga kategoria e shpenzimeve “Investimet kapitale”, konkretisht nga projekti kapital "Programi i Bashkëfinancimit me Kuvendet Komunale" në një projekt kapital të ri, në përputhje me Memorandumin e mirëkuptimit për projekte kapitale, të nënshkruara nga Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit dhe Kryetari i Komunës përkatëse.
Miratuar Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike në Kosovë 2026 – 2027.
Miratuar Programin Vjetor 2026 për Rezervat Shtetërore të Mallrave.
Miratuar Projektligjin për Efiçiencë të Energjisë. Me këtë ligj përcaktohet korniza ligjore gjithëpërfshirëse e nevojshme për promovimin dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në Republikën e Kosovës, duke i përcaktuar objektivat e politikave kombëtare, masat dhe caqet për efiçiencë të energjisë dhe duke i kontribuar kështu kursimit të energjisë, sigurisë së energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit dhe luftimit të varfërisë energjetike.
Miratuar kërkesën e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale Nr. Prot. 1899 e datës 1 tetor 2026 për konfirmimin e interesit të përgjithshëm Publik në ushtrimin e aktiviteteve përkatëse nga Ndërmarrja Publike "Trepça" Sh. A.