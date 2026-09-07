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Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka nisur mbledhjen e thirrur për sot.
Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka deklaruar se është partia është mbledhur për përgatitjet lidhur me vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila pritet të mbahet më 9 shtator.
Osmani ka folur para kësaj mbledhje, ku pikërisht temë e diskutimit do të jetë vazhdimi i seancës konstituive dhe qëndrimet e partisë për këtë proces.
“I kemi përgatitje e zakonshme, për këtë jemi mbledhur (përgatitje e seancës konstituive). Pasi ta përfundojmë këtë takim do të deklarohemi”, ka thënë ajo. /Klankosova.tv