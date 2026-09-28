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Kuvendi i Kosovës mban sot seancë plenare, e caktuar të nisë në ora 11:00.
Sipas rendit të ditës, deputetët do të shqyrtojnë disa pika, përfshirë miratimin e procesverbaleve nga seancat e mëparshme, betimin e deputetëve dhe miratimin e Deklaratës lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës, të datës 16 shtator, transmeton Klankosova.tv.
Në rend dite është edhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës.
Po ashtu, deputetët pritet të shqyrtojnë formimin e komisioneve parlamentare, hap ky i rëndësishëm për funksionalizimin e punës së Kuvendit.