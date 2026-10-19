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Ka nisur mbledhja e Kryesisë së Kuvendit e udhëhequr nga kryetarja Albulena Haxhiu.
Në këtë mbledhje pritet të caktohet edhe seanca e radhës plenare.
Sipas planifikimeve, seanca plenare do të përfshijë deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare, në përputhje me Rregulloren e Kuvendit.
Ndër çështjet që pritet të trajtohen është edhe formimi i Komisionit Ad-Hoc, i cili do të merret me përzgjedhjen e katër kandidatëve për anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK).
Po ashtu, pritet të hidhet në votim propozimi i Listës Serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.