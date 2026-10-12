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Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, duke filluar nga ora 11:00.
Pos tjerash, Kuvendi ka bërë të ditur se cili është rendi i ditës i mbledhjes së kryesisë së vetë, transmeton Klankosova.tv.
Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Propozimi i rendit të ditës për Seancën plenare të radhës:
1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
3. Pyetjet parlamentare,
4. Përzgjedhja e dy (2) anëtarëve joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,
5. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy (2) anëtarë nga komuniteti shqiptar, një (1) anëtar nga komuniteti serb dhe një (1) anëtar nga komunitetet jo shumicë në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës,
6. Propozim i GP- Lista serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.