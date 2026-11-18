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Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje, mban sot mbledhjen e radhës.
Në kuadër të kësaj mbledhjeje, komisioni do të intervistojë disa zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale (QPS) në Pejë, si dhe kryetarin e kësaj komune, Gazmend Muhaxheri.
Sipas rendit të ditës, komisioni do të intervistojë Toska Gegën, menaxhere të rastit në QPS-në e Pejës, Durim Kelmendin, udhëheqës të QPS-së, Shpat Morinën, zyrtar të QPS-së, dhe Shpresa Lukajn, drejtuese të QPS-së.
Po ashtu, në këtë mbledhje është paraparë intervistimi i kryetarit të Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, transmeton Klankosova.tv.
Mbledhja është paraparë të nisë në orën 08:30