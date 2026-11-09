Lajmet e fundit
Mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar në Kuvendin e Kosovës për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt tashmë ka nisur.
Në këtë sesion, janë gjashtë pika në rend të ditës, raporton EO, transmeton Klankosova.tv
1. Miratimi i rendit të ditës
2. Plotësim-ndryshimi i Planit të Punës
3. Plotësimi i kalendarit të aktiviteteve në Planin e Punës
4. Hartimi preliminar i listës së dokumenteve që do të kërkohen nga institucionet relevante, në kuadër të Planit të Punës
5. Miratimi i buxhetit të Komisionit
6. Të ndryshme