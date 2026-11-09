Lajmet e fundit
Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje do të mbajë mbledhje të hënën, në orën 13:00.
Në rend dite të mbledhjes janë plotësim-ndryshimi i planit të punës dhe kalendarit të aktiviteteve, hartimi i listës preliminare të dokumenteve që do t’u kërkohen institucioneve relevante, si dhe miratimi i buxhetit të komisionit.
Përveç këtij komisioni, të hënën do të mblidhen edhe tri komisione të tjera parlamentare.
Në orën 10:00 do të mblidhet Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Në rend dite ka shqyrtimin e katër projektligjeve për ratifikimin e marrëveshjeve me Suedinë dhe Belgjikën, që lidhen me ekstradimin, transferimin e personave të dënuar dhe ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale.
Ndërkaq, në orën 11:00, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë do të zhvillojë takim me ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, László Dux.
Në orën 12:00 do të mblidhet edhe Komisioni për Arsim dhe Shkencë, i cili do të shqyrtojë propozimin e Qeverisë për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe raportin vjetor të Këshillit Shtetëror të Cilësisë për vitet 2024 dhe 2025.