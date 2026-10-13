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Disa komisione parlamentare të Kuvendit, do të zhvillojnë sot mbledhje, ku ndër çështjet kryesore do të jenë ndryshimet e propozuara në buxhetin e vitit 2026, planet e punës dhe temat që lidhen me përgjegjësitë e tyre.
Në orën 10:00, Komisioni për Kulturë, Turizëm, Sport dhe Rini do të trajtojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndarjet buxhetore të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2026, sa u përket fushave në kompetencë të tij.
Në të njëjtën kohë, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion do të diskutojë planin e punës për sesionin vjeshtor të vitit 2026. Ndërkaq, Komisioni për Shëndetësi do të merret me miratimin e fushëveprimit të tij.
Mbledhje në orën 11:00 do të mbajë edhe Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë, i cili do të shqyrtojë projektligjin që parasheh ndryshime dhe plotësime në ndarjet buxhetore për vitin 2026.
Në orën 13:00, Komisioni i Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese do të shqyrtojë publikimin e thirrjes publike për përzgjedhjen e dy gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.
Po ashtu, në orën 13:00, edhe tri komisione të tjera do të shqyrtojnë ndryshimet e propozuara buxhetore për vitin 2026 në fushat përkatëse.
Bëhet fjalë për Komisionin për Mjedis, Planifikim Hapësinor, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport; Komisionin për Arsim dhe Shkencë; si dhe Komisionin për Administratë Publike, Digjitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal./Klankosova.tv