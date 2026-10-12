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Përveç në frekuencat e radiolidhjeve, zëri do t'u dëgjohet edhe përmes disa valëve të tjera.
Zyrtarët e rendit do të mund të komunikojnë me qytetarët përmes “Radio Policia e Kosovës”, e cila të hënën mori aminin e Komisionit të Pavarur të Mediave.
Kërkesa për lejimin e transmetimit eksperimental e ruajtësve të rendit sipas KPM-së nuk është një medium i ri pasi përballet me kufizime.
Licenca synon testimin e transmetimit, informimin për sigurinë në komunikacion dhe atë publike.
Kryesuesi i KPM-së tha se ideja e një radioje të tillë nuk është e re, por kësaj here fokusi do të jetë tek informimi.
Në mbledhje u propozua një sistem i koordinuar kombëtar me informacione të verifikuara derisa u miratuan edhe disa pika tjera të rendit të ditës.
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