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Mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM), e planifikuar të nisë në orën 10:00, ka filluar me 32 minuta vonesë.
Nga atje po raporton gazetarja e Klan Kosova, Sala Gashi.
Ndër pikat kryesore të rendit të ditës janë rekomandimet për ripërtëritjen e licencave të transmetimit, si dhe kërkesat për ndryshime të pronësisë në disa media.
KPM-ja do të shqyrtojë edhe çështje që lidhen me harmonizimin e formateve programore, ndryshimin e lokacionit të një radioje dhe një kërkesë për lejimin e transmetimit eksperimental.
Një pjesë e mbledhjes do t’u kushtohet rasteve ligjore që lidhen me respektimin e kushteve dhe rregulloreve të KPM-së, si dhe ankesave ndërmjet operatorëve medialë.
Po ashtu, në rend dite janë përfshirë rastet e disa mediave për mospagesën e tarifave të licencës./Klankosova.tv