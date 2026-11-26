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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar në Facebook disa fotografi dhe fragmente nga dita e parë e Konferencës së Dytë të Investimeve BE–Ballkani Perëndimor, që po mbahet në Tiranë.
Rama ka bërë të ditur se në këtë konferencë po marrin pjesë mbi 600 investitorë nga Evropa dhe rajoni, si dhe figura të njohura të politikës evropiane dhe ekonomistë, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka njoftuar se konferenca do të vazhdojë edhe sot me diskutime, takime pune dhe pjesëmarrjen e të ftuarve të tjerë.