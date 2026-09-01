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Mbi 55 mijë euro në valuta të ndryshme janë zbuluar të fshehura brenda pjesës së fenerit të një veture në Mal të Zi.
Lajmi është bërë i ditur nga Frontex, Agjencia Evropiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare, që njoftoi se gjatë një kontrolli, patrulla kufitare gjeti paratë të fshehura në strukturën e fenerit të automjetit.
Sipas Frontex, në veturë u gjetën valuta kanadeze, australiane, amerikane, britanike dhe shqiptare, me një vlerë totale prej më shumë se 55 mijë eurosh.
Në bashkëpunim me autoritetet malazeze, i dyshuari është arrestuar dhe është dorëzuar te prokurori për procedura të mëtejshme. /Klankosova.tv