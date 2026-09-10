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Kanë kaluar më shumë se pesë vjet nga vrasja e Arbnor Mujës dhe babait të tij, Bekim Mujës, të cilët u vranë në mal, pasi kishin shkuar për të marrë dru.
Për vrasjen e tyre, Xhafer Bardhi fillimisht ishte dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas Gjykata Supreme ia kishte ulur dënimin në 35 vjet burgim. Ndërkaq, djali i tij, i cili në kohën e rastit ishte i mitur, ishte liruar nga aktakuza.
Por, edhe pas më shumë se pesë vitesh, familja e viktimave vazhdon ta kujtojë rëndë ngjarjen, ndërsa thotë se ende ndjen mungesën e drejtësisë.
Nëna dhe bashkëshortja e viktimave foli në emisionin “Kosova Today”, ku rrëfeu momentin kur kishte kuptuar për vrasjen e bashkëshortit dhe djalit të tij.
“Për mu është e papranueshme. Kur e kam ni lajmin, unë e kom ditë që i ka zënë traktori me dru, por jena shku në mal dhe kena kuptu që Xhafer Bardhi i ka vra me djalë”, tha ajo.
Ajo u shpreh e zhgënjyer me drejtësinë, duke thënë se familja ende nuk e ndien se është vendosur drejtësi për atë që ka ndodhur.
“Drejtësi s’ka, gjykata s’ka...kurrë s’kemi pas fjalë me asnjë qetu në Gradicë. As me fshatin tonë nuk ka pasë kërkush problem, as burri jem, as kunatërit e mi”, deklaroi ajo në Klan Kosova.