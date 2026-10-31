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Të dhënat e fundit qeveritare tregojnë se më shumë se 5,000 njerëz kanë vdekur si pasojë e një shpërthimi të vazhdueshëm të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos.
Tetë nga 26 provincat janë prekur aktualisht, me më shumë se 10,300 raste të konfirmuara, transmeton Klankosova.tv
Zyrtarët e shëndetit publik bënë të ditur se ky shpërthim, i cili filloi në maj, u bë më vdekjeprurësi në historinë e vendit që nga muaji gusht. Shkalla aktuale e vdekshmërisë është 48.6%.
Sipas BBC, në përditësimin e fundit, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se epiqendra e epidemisë mbetet provinca Ituri, në verilindje të vendit – një zonë konflikti, gjë që e bën më të vështirë frenimin e virusit.
Raste janë konfirmuar gjithashtu në Kenia, Nigeri dhe Ugandë.
Sipas Kombeve të Bashkuara (OKB), ky është shpërthimi i 17-të në historinë e Republikës Demokratike të Kongos dhe i dyti më i madh ndonjëherë.