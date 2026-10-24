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Përleshje shpërthyen në Paris ndërsa një marshim masiv po i afrohej fundit të shtunën, me më shumë se 400,000 njerëz që u mblodhën në mbarë Francën për të protestuar kundër shkurtimeve në financimin e shkollave dhe rritjes së kostos së jetesës, duke krijuar një sfidë të re për Presidentin Emmanuel Macron.
Sipas qeverisë, policia kreu pothuajse 1,000 arrestime.
Marshimi në Paris nisi në mënyrë paqësore, një javë pas trazirave të përhapura dhe plaçkitjeve që ndodhën gjatë protestave në të gjithë vendin. Por, pranë pikës së përfundimit të demonstratës në Parisin lindor, protestues të maskuar hodhën objekte dhe fishekzjarrë drejt policisë, e cila u përgjigj me shtëllunga gazi lotsjellës, granata trullosëse dhe ujë nga topat e ujit, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Policët, përmes megafonëve, u bënë thirrje protestuesve të shpërndaheshin. Disa demonstrues u përfshinë nga paniku kur kapsula gazi lotsjellës ranë mes tyre, duke bërë që njerëzit të shpërndaheshin me britma. Protestues me përvojë u bërtitën atyre: "Mos vraponi!"
Ministria e Brendshme njoftoi se në shkallë vendi morën pjesë 410,000 persona — një shifër më e ulët se 550,000 që u raportuan fundjavën e kaluar — ndërsa sindikata CGT, e cila ndihmoi në organizimin e disa prej protestave të së shtunës, vlerësoi se numri ishte afër 800,000. Vlerësimi i ministrisë përfshinte 110,000 protestues në Paris, ku autoritetet e kufizuan marshimin në skajin juglindor të qytetit, larg qendrës. Nga ana tjetër, CGT-ja deklaroi se numri i protestuesve në Paris ishte 250,000.