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Qyteti jugperëndimor japonez i Fukoka përjetoi një tjetër ditë me temperatura përvëluese të mërkurën, me termometri që kaloi 40°C për ditën e 10-të radhazi, duke shënuar rekord, njoftoi agjencia meteorologjike.
Në Fukoka, temperatura arriti në 40.4°C.
Një pjesë e madhe e Japonisë u përfshi nga i nxehti ekstrem për shkak të presionit të lartë atmosferik, ndërsa qyteti u ndikua gjithashtu nga ajri i nxehtë dhe i lagësht i sjellë nga një tajfun që po kalon në rajonin përreth, bëri të ditur Agjencia Meteorologjike e Japonisë.