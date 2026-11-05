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Mbrëmë rreth orës 18:00, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të këtij qyteti, ka zhvilluar një aksion në tri qytete të vendit – Prizren, Suharekë dhe Dragash.
Aksioni kishte të bënte me veprimtarinë ilegale të bixhozit.
Gazetarja e Klan Kosova, Vesa Hoda, ka mësuare se në këtë aksion janë bastisur rreth 20 lokacione në tri qytetet e sipërpërmendura, ndërsa janë arrestuar edhe mbi 20 persona.
Policia i ka thënë gazetares Hoda se hetimi për këtë aksion ka nisur para një kohe dhe se janë përdorur masa të veçanta hetimore.
“Sot veç është përmbyllja e hetimeve dhe numri më i madh i vendeve të bastisura është në Suharekë”, ka thënë policia.
Aksioni ka përfunduar mbrëmë pak para mesnatës. /Klankosova.tv