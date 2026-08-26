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Rrëshqitjet masive të dheut dhe përmbytjet e menjëhershme në kufirin Nepal-Tibet kanë shkaktuar dëme të mëdha dhe kanë lënë qindra të vdekur ose të zhdukur.
Operacionet e kërkim-shpëtimit janë duke u zhvilluar. Media shtetërore kineze ka thënë se ka viktima të konsiderueshme, ndërsa zyrtarët nepalezë parashikojnë "humbje në shkallë të gjerë".
Ja çfarë dihet deri më tani
Çfarë e shkaktoi rrëshqitjen vdekjeprurëse të dheut?
Ministri i jashtëm i Nepalit tha më parë se një tërmet u raportua në kufirin Tibet-Nepal pak para rrëshqitjes së dheut, duke sugjeruar se mund të ketë shkaktuar katastrofën.
Por analiza e fundit e Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara sugjeron se nuk ka pasur tërmet, duke ngritur pyetje rreth asaj që shkaktoi vetë rrëshqitjen e dheut.
Ndryshimi i klimës dihet se po nxit shkrirjen më të shpejtë të akullnajave në rajonin Hindu Kush të Himalajeve, por shkencëtarët thonë se është shumë herët për të përcaktuar rolin e tyre në këtë ngjarje specifike.
Shkencëtarët tani po përpiqen të bashkojnë rendin e ngjarjeve.
Ata do të shqyrtojnë imazhet satelitore të vendit të saktë ku ndodhi rrëshqitja e dheut, nëse ndonjë liqen akullnajor është tharë papritmas dhe ku mund të jetë bllokuar lumi, si dhe të dhëna mbi reshjet e fundit të shiut, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Një përmbytje materialesh u drejtua drejt qyteteve veriore nepaleze, duke përfshirë zona të njohura për turistët alpinistë dhe pelegrinët. Kufiri është rreth 40 milje (64.4 km) në veri të kryeqytetit të Nepalit, Katmandu.
Sa njerëz janë të vdekur dhe të zhdukur?
Numri i personave të vrarë ose të zhdukur ende po bëhet i qartë.
Policia e Nepalit ka raportuar se janë gjetur 157 trupa, ndërsa Kina, e cila kontrollon Tibetin, thotë se të paktën tre persona kanë vdekur.
Megjithatë, numri i të vdekurve pritet të jetë shumë më i lartë.
Sipas bordit të turizmit të Nepalit, mendohet se 403 persona janë të zhdukur, përfshirë 341 shtetas të huaj, shumë nga India.
Shtetas të tjerë të huaj nga 26 vende mendohet gjithashtu se janë përfshirë në rrëshqitjen e dheut, përfshirë 47 persona nga SHBA-ja dhe 33 nga Mbretëria e Bashkuar.