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Një mur i madh balte dhe shkëmbinjsh u shemb në një lumë në kufirin Himalajan të Nepalit dhe Tibetit të Kinës të mërkurën, duke shkaktuar përmbytje katastrofike në anën nepaleze që vranë dhjetëra njerëz dhe lanë qindra turistë të zhdukur.
Policia e Nepalit tha se deri më tani janë gjetur rreth 157 trupa, tha policia e Nepalit të mërkurën vonë.
Zyrtarët në ministrinë e turizmit të Nepalit u thanë mediave se mbi 400 turistë janë të zhdukur, nga të cilët rreth 340 janë të huaj, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Sunil Sharma, një zëdhënës i bordit të turizmit të Nepalit, i tha Toronto Star se 133 nga turistët ishin nga India në një pelegrinazh.
Ai tha se 47 nga turistët e zhdukur ishin nga Shtetet e Bashkuara, 34 nga Australia, 33 nga Britania dhe 24 nga Kanadaja.