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Drenasi e Skenderaj janë mobilizuar për Marshin për Liri, duke dërguar numër të madh qytetarësh drejt kryeqytetit.
“Jemi te rrethi kryesor që dërgon në Skenderaj. Më herët ishim në Drenas, dhe pamë nga afër përgatitjet që u bënë pikërisht nga kjo komunë e që sipas planifikimit, nga ora 11:30 janë nisur autobusët nga Drenasi”, ka raportuar gazetarja Altiana Zogaj në Specialen e Klan Kosovës.
“Kemi një konfirmim që pak minuta më herët janë nisur edhe autobusët që vijnë nga Skenderaj”.
Zogaj tha se janë mbi 10 autobusë që janë nisur nga kjo komunë për t’u bashkuar në kryeqytet