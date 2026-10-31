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Në mbledhjen e 64-t të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje nuk u përmend mundësia e largimit nga detyra të ministrave Xhelal Sveçla dhe Donika Gërvalla pas vrasjes së Arlinda Zekajt.
Kryeministri Albin Kurti paralajmëroi përgjegjësi për zyrtarët që nuk i kanë kryer detyrat e tyre, ndërsa foli edhe për nevojën e ndryshimit të mendësisë patriarkale përmes edukimit që në fëmijëri.
“Ne nuk mund të vazhdojmë t’i edukojmë vajzat të jenë të dëgjueshme e djemtë të jenë dominues. Këto role të trashëguara duhet t’i shqyrtojmë me guxim”, tha Kurti.
Ai foli edhe për aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, duke kërkuar që ai të ndryshohet në shkallën e Apelit, si dhe hodhi poshtë akuzat për përfshirjen e VV-së në organizimin e protestave në Shqipëri.
Derisa për mandate e pozita shpejt do garohet edhe brenda partisë së Kurtit. Veçse zgjedhjet e brendshme, zor se pritet të sjellin ndryshim të kreut të Vetëvendosjes.
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