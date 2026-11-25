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Më shumë se 2,100 emigrantë mbërritën brenda 24 orëve në Ishujt Kanarie të Spanjës, me varka të mbipopulluara, duke shënuar një rekord të ri ditor. Të dhënat e shërbimit të shpëtimit detar, të publikuara të mërkurën, tregojnë se fluksi i mbërritjeve po e përkeqëson edhe më tej situatën, të cilën qeveria rajonale e ka cilësuar si të papërballueshme, transmeton klankosova.tv.
Sipas autoriteteve të shpëtimit, një emigrant u gjet i vdekur në njërën prej varkave, ndërsa një tjetër grua lindi gjatë udhëtimit të rrezikshëm përmes Atlantikut, nga Afrika Perëndimore drejt ishujve spanjollë.
Sipas Reuters, numri i mbërritjeve brenda një dite tejkaloi rekordin e mëparshëm prej rreth 1,500 personash, të regjistruar vetëm dy javë më parë.
Pjesa më e madhe e varkave mbërriti në ishullin El Hierro, i cili ka rreth 11,400 banorë dhe përbën një nga pikat kryesore të hyrjes në Evropë për emigrantët që nisen nga Afrika Perëndimore.
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, i cili është përballur me kritika të forta për qëndrimin e tij ndaj politikave të migracionit gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të së dielës, deklaroi të mërkurën se Evropa ka nevojë për një qasje gjithëpërfshirëse ndaj migracionit.
Sipas tij, kjo qasje duhet të përfshijë forcimin e kontrolleve kufitare, në bashkëpunim me autoritetet e Senegalit dhe Gambisë.
Megjithatë, Sanchez theksoi se Spanja duhet të krijojë edhe rrugë të ligjshme migrimi për punëtorët e huaj, veçanërisht në sektorë si ndërtimi, ku ka mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar.
Rruga detare e Atlantikut, nga Afrika Perëndimore drejt Ishujve Kanarie, konsiderohet një nga itineraret më vdekjeprurëse të migracionit në botë. Çdo vit, mijëra emigrantë përpiqen ta përshkojnë këtë distancë me varka të mbipopulluara, duke rrezikuar jetën për të arritur në territorin spanjoll, pavarësisht dallgëve të forta, rrymave detare dhe distancave të gjata.
Numri i mbërritjeve zakonisht rritet gjatë muajve të vjeshtës, kur kushtet atmosferike dhe detare përgjatë kësaj rruge janë përgjithësisht më të favorshme për udhëtim.
Deri në fund të nëntorit, numri i emigrantëve që kishin mbërritur në Ishujt Kanarie gjatë këtij viti kishte arritur në 28,103, duke tejkaluar totalin e vitit të kaluar, por duke mbetur nën rekordin historik prej 46,843 personash, të regjistruar në vitin 2024.
Gjatë dy muajve të fundit, në arkipelag kanë mbërritur afro 21 mijë persona.