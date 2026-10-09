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Kylian Mbappe po mendon largimin nga Real Madridi në verën e vitit 2027, raporton Fichajes.
Sipas gazetarit Daniel Riolo, francezi është i pakënaqur me projektin sportiv të madrilenëve dhe dyshon se skuadra mund të luftojë për trofetë më të rëndësishëm.
Situatën e tij po e përcjellin Arsenali dhe Liverpooli, të cilët mund t’i ofrojnë një rol qendror në projektet e tyre, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, largimi i Mbappes nuk është konfirmuar dhe gjithçka do të varet nga zhvillimet gjatë këtij sezoni.