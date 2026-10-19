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Kylian Mbappe është shpallur fitues i çmimit prestigjioz Onze d’Or për vitin 2026, pasi mori 48.2 për qind të votave nga më shumë se dy milionë votues në faqen e revistës franceze Onze Mondial.
Sulmuesi i Real Madridit triumfoi me një epërsi të konsiderueshme ndaj rivalëve. Në vendin e dytë u rendit Joao Neves me 11.9 për qind të votave, i ndjekur nga Khvicha Kvaratskhelia me 10.8 për qind, Lamine Yamal me 9.7 për qind dhe Ousmane Dembele me 7.5 për qind.
Çmimi Onze d’Or, i cili këtë vit shënon 50-vjetorin e themelimit, u është ndarë ndër vite disa prej emrave më të mëdhenj të futbollit botëror, përfshirë Diego Maradonën, Zinedine Zidanen, Cristiano Ronaldon dhe Lionel Messin.
27-vjeçari, e mbylli sezonin me statistika mbresëlënëse. Ai shënoi 25 gola në La Liga, duke përfunduar si golashënuesi më i mirë i kampionatit spanjoll, ndërsa realizoi edhe 15 gola në Ligën e Kampionëve me fanellën e Real Madridit.
Francezi pati paraqitje të spikatura edhe në Kupën e Botës 2026, ku, sipas të dhënave të paraqitura, shënoi 10 gola dhe regjistroi katër asistime. Me këto shifra, ai arriti në kuotën e 22 golave në historinë e turneut, duke kaluar Lionel Messin me një gol dhe Miroslav Klosen me gjashtë.
🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d'Or 2026 !— Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026
Félicitations, @KMbappe ! 👏 pic.twitter.com/tqc67WFgjn