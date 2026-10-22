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Sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe deklaroi se është "në rregull" që Vinicius është i trishtuar sepse kjo do të thotë që lojtari brazilian dëshiron të përmirësohet për të ndihmuar ekipin e tij dhe për t'u rikthyer në formën e tij më të mirë.
Vinicius nuk pati një ndeshje të shkëlqyer dhe u zëvendësua nga Diomande në minutën e 70-të. Ai u largua për në stol me kokën ulur dhe pas fitores 4-1 kundër Leipzig, Mbappe i dha zemër shokut të tij të skuadrës, shkruan Marca, transmeton klankosova.tv.
"Është në rregull. Është mirë që Vinicius është i trishtuar sepse dëshiron t'i japë shumë ekipit dhe tifozëve. Ai duhet të qëndrojë i qetë dhe të jetë krenar për atë që është. Ai është një lojtar i shkëlqyer me cilësi të shkëlqyera", tha ai për Movistar Plus .
Ai gjithashtu analizoi situatën e tij personale dhe pranoi se duhet të përmirësohet: "Jam mirë. Mund të bëj më shumë. Jam një nga ata lojtarë që gjithmonë duhet të shtyhet më shumë. Nuk është kurrë e mjaftueshme për një lojtar si unë", shpjegoi ai.