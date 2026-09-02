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Kylian Mbappe raportohet se ka qenë një nga objektivat e një grupi kriminal të dyshuar në Francë për grabitje dhe përgatitje rrëmbimesh.
Sipas “Le Parisien”, në listën e grupit ishin 26 persona të pasur dhe të njohur, mes tyre futbollistë, reperë dhe biznesmenë, në mesin e emrave ishte edhe ylli i Real Madridit, transmeton Klankosova.tv.
Policia ka arrestuar një 18-vjeçar, i cili dyshohet se drejtonte planet kriminale. Ai ndodhet në izolim, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur nëse plani ndaj Mbappés ishte konkret dhe sa larg kishte avancuar.