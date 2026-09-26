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Mesfushori i lindur në Austri, Vesel Demaku, ka rrëfyer se pse zgjodhi Kosovën para ë.
Ai tregoi se zgjedhja ka edhe një rëndësi të veçantë familjare, pasi mban emrin e gjyshit të tij, Veselit, i cili humbi jetën gjatë luftës në Kosovë, transmeton Klan Kosova.
“Kur luaj për Kosovën, për mua dhe familjen time është një gjë shumë e madhe”, tha Demaku për Der Standard, përcjell Klankosova.tv.
Demaku deklaroi se e do dhe është mirënjohës ndaj Austrisë, ku familja e tij gjeti strehim dhe ku ai u rrit.
Megjithatë, ai tha se përfaqësimi i Kosovës është një vendim që e ka marrë me bindje të plotë dhe se një pjesëmarrje në Botëror ose Evropian do të ishte diçka e jashtëzakonshme për Kosovën.
Përndryshe, Kosova e Demakut përballet pikërisht me Austrinë këtë të diele në Ligën e Kombeve.