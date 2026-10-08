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IPKO ka organizuar “Cyber Security Conference”, një konferencë e dedikuar rritjes së vetëdijesimit për sigurinë kibernetike dhe rreziqet që shfaqen në botën online.
Afrika Zyferl-Badivuku nga IPKO, në një deklaratë për Klan Kosovën, tha se qëllimi i konferencës që nga edicioni i parë ka qenë informimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe bizneseve, veçanërisht bizneseve të vogla dhe të mesme, për rreziqet kibernetike.
“Prej edicionit të parë, qëllimi i kësaj konference është ngritja e vetëdijësimit te qytetarët, të bizneseve, e sidomos të bizneseve të vogla dhe të mesme për rreziqet që na shfaqen online. Teknologjia po zhvillohet, dhe me zhvillimin e teknologjisë po rriten edhe rreziqet e botës online, mundësitë më të mëdha për sulme, mundësitë më të mëdha për humbje të të dhënave, dhe mundësitë për humbje financiare”, tha Zyferl-Badivuku.
Sipas saj, këtë vit konferenca ka marrë një dimension më të gjerë, duke u fokusuar në bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e përvojave mes operatorëve të ndryshëm.
“Dallimi nga vitet e kaluara është që këtë vit e kemi ngritur nivelin e kësaj konference në bashkëpunim rajonal. Kemi ftuar operatorë nga rajoni, për me zhvillu një bisedë konstruktive dhe me pa, sepse kjo bota e teknologjisë online dhe bota e sulmeve kibernetike është e njëjta në krejt botën”, deklaroi ajo.
Zyferl-Badivuku theksoi se përballja me kërcënimet kibernetike kërkon bashkëpunim në të gjitha nivelet, nga institucionet shtetërore e deri te përdoruesit individualë.
“Ne po mundohemi në nivel rajonal me bashkëbisedu dhe me pa cilat janë zgjedhjet më të mira të mundshme, duke filluar që nga niveli më i lartë centralo, ose Qeveria, deri te përdoruesi individual, dhe me pa së bashku çka mundemi me bë që me qenë sa më të mbrojtur”, u shpreh ajo.
Konferenca synon të shërbejë si platformë për diskutim dhe bashkëpunim në adresimin e sfidave që sjellin sulmet kibernetike, humbja e të dhënave dhe rreziqet financiare në një kohë kur teknologjia po zhvillohet me ritme të shpejta.