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Publicisti Muhamet Mavraj e ka quajtur ish-kryeministrin Hashim Thaçi, Ismail Qemalin e Kosovës.
Mavraj, si njëri nga organizatorët e lëvizjes studentore, në fjalën e tij në protestën e 1 tetorit tha se deshën apo s’deshën, nëpër shkolla do të mësohet emri i tij.
“Të dashur Baca Pjetër Shala dhe familja jote, i dashur Baca Jakup, i dashur Cal, i dashur Rexhë, i dashur Kadri, i dashur Ismail Qemali i Kosovës, Hashim Thaçi”,
“Pavarësisht nëse e duan apo nuk e duan, në shkolla do ta mësojnë emrin e Hashim Thaçit fëmijët e çlirimtarëve, por edhe fëmijë të tjerë. Dhe krejt çfarë duhet të kujdesen është se si e shkruajnë emrin tënd”.