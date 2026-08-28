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Një 30-vjeçare ka përfunduar në urgjencë pasi aksidentalisht gëlltiti një material stomatologjik gjatë fundjavës së kaluar. Trupi i huaj, me gjatësi rreth 3.1 centimetra, kishte përfunduar në kanalet e frymëmarrjes.
Pacientja kishte vështirësi në frymëmarrje, kollitje dhe ishte e shqetësuar, raporton Klan Kosova.
Materiali u largua me sukses përmes bronkoskopisë nga pulmologët Besim Morina dhe Flamur Marku, të cilët erdhën vullnetarisht në QKUK për të kryer ndërhyrjen, pasi rasti ndodhi gjatë vikendit.
Në Klinikën e Pulmologjisë së QKUK-së, vetëm katër specialistë kryejnë procedurën e bronkoskopisë, e cila përdoret edhe në raste urgjente për largimin e trupave të huaj.
Mjekët tregojnë se raste të tilla nuk janë të rralla. Në të kaluarën, ata kanë larguar nga rrugët e frymëmarrjes edhe gjilpëra, copa ushqimi dhe bërthama. Në rastet kur bronkoskopia nuk është e mjaftueshme, mund të nevojitet edhe ndërhyrje kirurgjike.