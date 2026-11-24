Lajmet e fundit
Pas arrestimit të një personi në Gjilan, i cili dyshohet se ka mashtruar qytetarë në Kosovë dhe diasporë duke pretenduar se vuante nga leukemia dhe duke mbledhur para përmes thirrjeve për ndihmë, gazetari i shëndetësisë, Bujar Vitija në "Ora 7" në Klan Kosova ka treguar se si mund të verifikohet nëse një person ka vërtet nevojë për trajtim jashtë vendit.
I ftuar për të folur lidhur me këtë çështje, Vitija ka theksuar se qytetarët duhet të kërkojnë raportin konsiliar, i cili është dokumenti që dëshmon nevojën për trajtim mjekësor jashtë vendit.
Sipas tij, ky dokument duhet të përmbajë tri faksimile, vulat dhe nënshkrimet e tre mjekëve, si dhe vulën ose nënshkrimin e drejtorit të klinikës.
“Raportin konsiliar fillimisht, i cili i përmban tri faksimile, tri vula të mjekëve me nënshkrimet e tyre dhe një vulë ose nënshkrim të drejtorit të klinikës. Ky është dokumenti që na vërteton neve se personi ka nevojë për trajtim jashtë vendit. Zakonisht ka raste kur këto i publikojnë, ka raste edhe kur nuk i publikojnë”, ka deklaruar Vitija.
Për më shumë: