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Paratë i dha me nijetin e mirë, por në këmbim mori veç mashtrimin.
Një banor nga Hogoshti i Kamenicës pretendon se ra në lajthitje nga L.I., pasi i dha një shumë të majme parash t’ia siguronte një termin për vizë pune në Gjermani, tetorin e vitit 2023, raporton Klan Kosova.
Krejt këtë skemë, i dyshuari e përgatiti mjaft mirë, duke i përcjellë këtij secilin informacion përmes komunikimeve elektronike.
Të dyshuarin pohon se e njoftoi përmes rrjeteve sociale. Madje, ky nuk është i vetmi që ra pre e këtij mashtrimi. Veç nga ky fshat pësuan gati 10 persona, por jo të gjithë e lajmëruan rastin në polici.
3 vjet pas kësaj, ruajtësit e rendit e arritën ta arrestojnë të dyshuarin dhjetëra kilometra larg.
Viktimat bënë me dije se janë në pritje që organet e rendit të veprojnë dhe paratë e tyre t’u kthehen.
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