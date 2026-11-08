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Mes shumë qendrave të thirrjeve u thanë plot gënjeshtra.
Krejt këto me qëllimin e përfitimit financiar nga kontaktet që telefonoheshin.
Së fundi në Kosovë aksionet përfunduan edhe me të arrestuar, teksa skema e mashtrimit online duket se është goxha e sofistikuar.
Në këto platforma, sipas ekspertit, ka investime si Forex, bitcoin apo llotari.
Por, sipas nje eksperti të ekonomisë, ka një arsye pse kosovarët bëhen vatër e grabitçarëve online.
Sipas tij, numrat mund të shpërndahen edhe nga ndonjë institucion financiar ku ka targete të caktuara edhe të moshave që bien pre.