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Një kërkesë për ndihmë financiare për shërimin e një fëmije ka ngritur dyshime për një mashtrim të mundshëm me donacione.
Pajtim Buzoku dhe partnerja e tij, Edona Salihu, u janë drejtuar qytetarëve përmes rrjeteve sociale, veçanërisht TikTokut, duke kërkuar para për trajtimin e djalit të tyre, raporton Kiks Kosova.
Ata pretendonin se fëmija vuante nga epilepsia dhe se për trajtimin e tij nevojiteshin rreth 20 mijë euro.
Thirrjet për ndihmë u bënë përmes videove dhe transmetimeve LIVE në TikTok.
Por, pas mbledhjes së parave, disa prej donatorëve nisën të ngrinin dyshime. Ata pretenduan se kishin dhënë para për shërimin e fëmijës, por më pas kërkuan dëshmi për gjendjen e tij shëndetësore, trajtimin dhe destinacionin e parave të mbledhura.
Hulumtimi i Kiks Kosova ka siguruar të dhëna mbi të ardhurat e realizuara nga çifti përmes TikTokut. Sipas babait Pajtim Buzoku, vetëm për një muaj arriti t’i mbledhë rreth 11 mijë e 800 euro, për, siç thotë ai, shërimin e djalit të tij.
Kjo shifër ngre pyetje se sa ishte në të vërtetë shuma e mbledhur nga çifti përmes fushatës së donacioneve dhe nëse ajo përputhet me shumën e kërkuar fillimisht nga qytetarët.
Një tjetër pikë e hulumtimit ishte pretendimi se fëmija do të dërgohej për trajtim në Turqi. Kiks Kosova ka kërkuar të verifikojë nëse fëmija ka udhëtuar drejt Turqisë, nëse ka marrë trajtim atje dhe nëse ekzistojnë dëshmi që e vërtetojnë këtë.
Përballë këtyre dyshimeve është përballur edhe vetë Pajtim Buzoku. Ai ka mohuar se ka mashtruar qytetarët, ndërsa ka dhënë versionin e tij lidhur me sëmundjen e djalit, paratë e mbledhura përmes TikTokut dhe përdorimin e tyre.
Kiks Kosova ka kërkuar përgjigje dhe verifikime edhe nga institucionet përkatëse, në mënyrë që të sqarohet nëse pretendimet për gjendjen shëndetësore të fëmijës, mbledhjen e donacioneve dhe trajtimin e tij jashtë vendit përputhen me faktet dhe dokumentacionin zyrtar.
A u mblodhën vërtet 20 mijë euro për shërimin e fëmijës? Sa para përfitoi çifti përmes TikTokut? Ku përfunduan rreth 11 mijë e 800 eurot e mbledhura brenda një muaji dhe a u dërgua fëmija në Turqi për trajtim?
Kiks Kosova sjell dëshmitë, të dhënat, përgjigjet institucionale dhe përballjen me çiftin në hulumtimin e plotë.
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