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Sot, më shumë se dy dekada pas luftës, dhimbja vazhdon për familjet shqiptare që humbën më të dashurit e tyre.
Më 27 prill 1999, në Mejë dhe Korenicë, forcat serbe ekzekutuan 377 shqiptarë, përfshirë 4 femra. Në mesin e viktimave ishte edhe Klaudia Malaj, 15-vjeçare.
Më 15 janar 1999, në Reçak u vranë 45 civilë shqiptarë. Ndërsa në Krushë të Madhe, më 25, 26 dhe 27 mars, u masakruan 243 persona dhe u dogjën 893 shtëpi.
Në Izbicë, më 28 mars 1999, u masakruan 147 burra. Në Lubeniq, në tri masakra, u vranë 80 persona, ndërsa mbi 10 banorë vazhdojnë të jenë të zhdukur.
Më 4 prill, në Kralan u masakruan 86 civilë shqiptarë, ndërsa në Rezallë, më 5 prill, u vranë 41 civilë. Në total, në Rezallë dhe rrethinë u vranë 94 persona.
Në Studime, më 2 maj 1999, u pushkatuan mbi 100 civilë shqiptarë. Në Poklek të Vjetër u vranë dhe u dogjën 53 civilë, ndërsa në Pastasellë u vranë 106 civilë.
Më 14 maj 1999, në Qyshk, forcat serbe vranë dhe masakruan 44 civilë shqiptarë dhe dëbuan mbi 400 banorë.
Lufta e Kosovës numëron mbi 100 masakra ndaj popullit shqiptar nga forcat serbe.
Kronikë e realizuar nga Kiks Kosova:
U vranë e masakruan mijëra shqiptarë, masakrat më të mëdha të luftës së fundit në Kosovë