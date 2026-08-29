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Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj Sinisha Spasiqit, i njohur si “Krçko”, për pjesëmarrje në vrasjen e nëntë anëtarëve të familjes Ujkani në Vushtrri, më 6 prill 1999.
Sipas aktakuzës, Spasiq dyshohet se bashkë me Zoran Kostiqin dhe Sllagjan Trajoviqin ka vepruar me të njëjtin motiv dhe ka përdorur armë gjatë kryerjes së krimeve ndaj civilëve shqiptarë, raporton Klan Kosova.
Një dëshmitar, Qamil Haziri, ka deklaruar se Spasiqin e njihte nga puna në minierë dhe se e kishte parë disa herë të veshur me uniformë të policisë serbe.
Sipas dëshmisë së tij, Spasiq kishte shfaqur qëndrime armiqësore ndaj shqiptarëve dhe në ditën e vrasjes së familjes Ujkani kishte folur për hakmarrje ndaj tyre.
Në rastin e tij pritet të dëshmojnë edhe pesë persona të tjerë, të cilët kanë dhënë deklaratat e tyre para Prokurorisë Speciale.
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