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Krimin e kryen në Kosovë, e atë u munduan ta fshihnin në Serbi.
Prillin e 99-ës, për dy ditë ushtria serbe i vranë e masakruan mbi 370 shqiptarë në Mejë, trupat e të cilëve i morën e i quan në Batajnicë të Serbisë.
Disa u gjetën në tetë varreza atje, e për 13 të tjerë fati s’u zbardh ende.
Ata që mbetën të gjallë, kryesisht gratë, i dëbuan nga shtëpitë të cilat paraprakisht edhe ua shkatërruan.
Pikërisht për krejt këto krime monstruoze, Prokuroria e Republikës, ngriti aktakuzë në mungesë për 53 serbë, për të cilët në Gjykatën Themelore të Prishtinës, u mbajt seanca e pare e kthyer në rigjykim.