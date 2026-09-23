Lajmet e fundit
Të paktën 11 persona kanë humbur jetën në një sulm me armë në një zonë të banuar pranë qytetit Durban, në Afrikën e Jugut.
Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së martës në township-in KwaMakhutha, ku tre persona të armatosur hynë në një banesë dhe hapën zjarr ndaj 14 personave që ndodheshin brenda, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Dhjetë prej viktimave u vranë në vendngjarje, ndërsa katër të tjerë u dërguan në spital. Njëri prej të plagosurve nuk mundi t’u mbijetojë plagëve, duke e çuar në 11 numrin e viktimave.
Sipas policisë, në banesë ndodheshin 13 burra dhe një grua, e cila dyshohet se ishte shtatzënë. Të gjithë besohet se po merrnin pjesë në një festë kur tre persona mbërritën dhe nisën të qëllonin.
Autoritetet nuk kanë konfirmuar ende motivin e sulmit. Megjithatë, policia nuk e përjashton mundësinë që ngjarja të lidhet me një konflikt mes grupeve rivale.
Policia bëri të ditur gjithashtu se disa prej viktimave ishin nën vëzhgim për aktivitete të paligjshme, por detajet nuk janë bërë publike për të mos penguar hetimet.
Një reporter i televizionit lokal eNCA, i cili ndodhej në vendngjarje, raportoi se autorët i kishin vënë zjarrin edhe një automjeti që i përkiste një prej viktimave, përpara se të largoheshin nga zona.
Policia ka nisur një operacion kërkimi për identifikimin dhe arrestimin e autorëve.