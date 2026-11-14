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Atmosferë e veçantë është krijuar pranë stadiumit “Fadil Vokrri”, pak para ndeshjes Kosovë – Izrael, e cila zhvillohet nga ora 15:00 në kuadër të Ligës së Kombeve.
Gazetari i Klan Kosovës, Kastriot Tahiri, ka sjellë detaje nga atmosfera pranë stadiumit, ku tashmë kanë arritur një numër i madh tifozësh dhe qytetarësh që presin ta ndjekin nga afër këtë përballje.
Para hyrjes në stadium, tifozët po kalojnë kontrollet e fundit të sigurisë.
Gazetari Tahiri ka treguar se janë shtuar masat e sigurisë ku vërehet prani e shtuar e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, të cilët po kujdesen për mbarëvajtjen e ngjarjes.
Ai tha se Për arsye sigurie, është bllokuar edhe një pjesë e hapësirës pranë Pallatit të Rinisë, ku janë vendosur shirita dhe policia po monitoron vazhdimisht situatën.