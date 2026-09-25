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Çifti i njohur i showbiz-it është martuar në një ceremoni private të zhvilluar në bashkinë e Montalcinos, në Itali. Për ditën e tyre të veçantë, si Dove, ashtu edhe Damiano zgjodhën të visheshin me të bardha.
Ceremonia u zhvillua në një atmosferë intime, larg vëmendjes së madhe mediatike, ndërsa çifti u shfaq i lumtur dhe i dashuruar teksa festonte këtë moment të rëndësishëm.
Dove Cameron dhe Damiano David janë bashkë që prej vitit 2023. Ata u njohën backstage gjatë ceremonisë së MTV Video Music Awards, ndërsa lidhja e tyre u kthye shpejt në një nga romancat më të komentuara të showbiz-it ndërkombëtar.
Në janar të këtij viti, çifti zyrtarizoi edhe fejesën, duke hedhur hapin e radhës drejt martesës.