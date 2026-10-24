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Juan Martinez Munuera do të jetë gjyqtari kryesor i përballjes mes Barcelonës dhe Real Madridit, që zhvillohet nesër.
Në dhomën e VAR-it do të jetë Javier Iglesias Villanueva, i cili do të ndihmojë në vendimet e rëndësishme të ndeshjes.
Përvoja e gjyqtarit kryesor pritet të jetë një faktor i rëndësishëm në menaxhimin e kësaj përballjeje me rivalitet të madh.
Megjithatë, mbetet të shihet nëse gjykimi do të jetë në nivelin e duhur në një nga ndeshjet më të rëndësishme të futbollit botëror.