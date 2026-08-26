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Gabriel Martinelli është shumë pranë largimit nga Arsenali dhe transferimit në Arabinë Saudite te Al Hilal.
Sipas medieve angleze Al Hilal dhe Arsenali kanë arritur marrëveshje verbale për një paketë prej 65 milionë eurosh, përfshirë bonuset.
Tashmë kanë mbetur për t’u finalizuar detajet e marrëveshjes personale mes klubit saudit dhe sulmuesit brazilian. Përfaqësuesit e Martinellit janë në kontakt direkt me Al Hilal dhe bisedimet po zhvillohen për të mbyllur transferimin.
Arsenali është i gatshëm t’i japë dritën jeshile Martinellit për t’iu nënshtruar testeve mjekësore sapo të arrihet marrëveshja përfundimtare me lojtarin.
Nëse transferimi përfundon, Martinelli do të largohet nga Londra pas shtatë vitesh me fanellën e Arsenalit, ndërsa klubi anglez do të arkëtojë një shumë të konsiderueshme nga shitja e tij.