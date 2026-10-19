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Një punonjëse e Zyrës së të Huajve në Koln të Gjermanisë dyshohet se për vite me radhë ka qenë e përfshirë në një rrjet të kontrabandimit të emigrantëve, që siguronte leje qëndrimi në këmbim të përfitimeve të kundërligjshme.
Në kuadër të hetimeve për këtë rrjet të dyshuar, në qendër është edhe një martesë e dyshuar si fiktive mes një shtetaseje bullgare dhe një shtetasi indian, përmes së cilës dyshohet se synohej sigurimi i lejes së qëndrimit, raporton BILD, transmeton Klankosova.tv.
Sipas dyshimeve të hetuesve, gruaja, bashkëshorti i saj dhe dy persona të tjerë kanë organizuar leje qëndrimi në këmbim të parave. Shtetasi indian dyshohet se ka paguar 6.200 euro vetëm për të përfituar nga kjo skemë.
Një video e ceremonisë së martesës ka tërhequr vëmendjen e hetuesve, pasi pretendohet se nusja dinte shumë pak për burrin me të cilin po martohej.
Kjo ka ngritur dyshime se martesa mund të jetë lidhur vetëm për të siguruar të drejtën e qëndrimit në Gjermani.
Sipas raportimeve, hetimet përqendrohen edhe te roli që dyshohet se ka pasur punonjësja e administratës në shqyrtimin dhe përpunimin e aplikimeve për leje qëndrimi, transmeton Klankosova.tv
Bazuar në pretendimet që po hetohen, skema mund të ketë përfshirë martesa fiktive, përdorimin e banesave dhe dokumente të falsifikuara për të krijuar kushtet e nevojshme për marrjen e lejeve të qëndrimit.
Deri më tani, këto janë dyshime të ngritura në kuadër të hetimeve dhe jo fakte të provuara me vendim gjykate.
Roli konkret i secilit person të përfshirë mbetet për t’u sqaruar nga autoritetet. /Klankosova.tv