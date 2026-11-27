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Sot në Tiranë po mbahet Samiti i Ballkanit Perëndimor për Planin e Rritjes.
Në fjalimin e saj hapës, komisionerja evropiane për Zgjerim, Marta Kos dha rezultatet e shteteve të Ballkanit Perëndimor, dhe shprehu se Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë performuar më mirë gjatë, ndaj dhe do të shpërblehen me më shumë fonde.
Konkretisht Mali i zi realizoi 94% të reformave dhe do të marrë 81 milionë euro, Shqipëria realizoi 80% dhe do të marrë 185.6 milionë euro, ndërsa RMV realizoi 56% të reformave dhe do të marrë 70.9 milionë euro, raporton Tch, transmeton Klankosova.tv.
“Do të hyjmë në 4 vjeçarin e fundit të planit të rritjes. Plani u përpilua për të mbështetur reforma ekonomike që ndihmojnë për anëtarësimin.
Deri tani 3 shtete kanë përparuar, ndërsa 3 shtete të tjera
Mali I zi ka vënë në zbatim 94% të reformave dhe do të merrni 81 milionë në raundit e dytë
Shqipëria 85% të reformave dhe do të marrë 185.6 milionë euro në pagesën e katër
RMV ka zbatuar 56% të reformave dhe do të marrë 70.9 milion euro.
Fondet janë që të shpërndahen për vendet që performojnë më mirë, ndaj Mali i zi dhe Shqipëria do të marrin 15% më shumë nga plani i rritjes ndërsa RMV 10%”, tha Marta Kos.