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Nxënësit e tri shkollave të Malishevës janë bërë pjesë e protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që u dënuan nga Haga më 16 shtator
Gjatë protestës, nxënësit kanë folur për rëndësinë që ka UÇK-ja në historinë e Kosovës, duke theksuar se janë rritur duke dëgjuar për luftën dhe sakrificën e saj.
“U rritëm me historinë e UÇK-së, sot e ndjejmë përgjegjësinë”, është shprehur njëra prej nxënësve pjesëmarrës në protestë.
Protesta në Malishevë po mbahet në kuadër të tubimeve me moton “Jo në emrin tim”, të organizuara në mbështetje të çlirimtarëve.