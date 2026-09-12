Lajmet e fundit
“Marshi për Liri”, i mbajtur të shtunën në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, ka tërhequr vëmendjen e disa prej agjencive më të mëdha ndërkombëtare të lajmeve.
Associated Press (AP), Reuters, dhe Agence France-Presse (AFP) kanë raportuar për tubimin, i cili u zhvillua pak ditë para shpalljes së aktgjykimit përfundimtar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, transmeton Klankosova.tv.
AFP raportoi për pjesëmarrjen e dhjetëra mijëra qytetarëve, duke e përshkruar ngjarjen si protestë në prag të vendimit për ish-udhëheqësit e UÇK-së.
Edhe AP dhe Reuters kanë raportuar për marshin, duke theksuar pjesëmarrjen e mijëra qytetarëve dhe mbështetjen për Thaçin dhe tre ish-krerët e tjerë të UÇK-së.
Agjencitë ndërkombëtare kanë rikujtuar se katër ish-krerët përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të lidhura me luftën e viteve 1998–1999 në Kosovë.
“Marshi për Liri” u shoqërua me thirrje për drejtësi dhe lirimin e ish-krerëve të UÇK-së, ndërsa aktgjykimi përfundimtar pritet të shpallet më 16 shtator në Hagë.